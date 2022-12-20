Глава Чувашии подтвердил гибель трех человек при пожаре на газопроводе в Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил гибель трех человек при пожаре на газопроводе в республике. Мощный пожар вспыхнул 20 декабря на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород.

Известно, что до возгорания там вела работы эксплуатирующая организация. По данным властей, всего работы на газопроводе проводили четыре сотрудника. Обстоятельства произошедшего еще выясняются.

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