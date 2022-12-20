Новости часа: три человека скончались при пожаре на газопроводе в Чувашии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Чувашии подтвердили гибель трех человек при пожаре на газопроводе в республике. Уточняется, что погибшие были работниками газовой службы. Также из-за возгорания травмы получил один человек.

В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Электроснабжение в белгородском городе Шебекино восстановили после обстрела ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.