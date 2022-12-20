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Новости

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Происшествия

Новости часа: три человека скончались при пожаре на газопроводе в Чувашии

Новости часа: три человека скончались при пожаре на газопроводе в Чувашии

Новости часа: ограничений на использование пиротехники в новогоднюю ночь по линии МЧС нет

Новости часа: МЧС не вводило запретов на использование пиротехники в новогоднюю ночь

Три человека скончались при пожаре на газопроводе в Чувашии

Факельное горение газа ликвидировали на месте пожара в Чувашии – МЧС

Газопровод вспыхнул в Чувашии

Шесть автомобилей столкнулись на Братеевском мосту в Москве

Новости часа: шесть машин столкнулись на Братеевском мосту в Москве

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах со стороны Украины

Новости часа: москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Чувашии подтвердили гибель трех человек при пожаре на газопроводе в республике. Уточняется, что погибшие были работниками газовой службы. Также из-за возгорания травмы получил один человек.

В Москве наградили выдающихся представителей туристической сферы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Электроснабжение в белгородском городе Шебекино восстановили после обстрела ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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