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Общество

Новости часа: шесть машин столкнулись на Братеевском мосту в Москве

Новости часа: шесть машин столкнулись на Братеевском мосту в Москве

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах со стороны Украины

Новости часа: москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год

Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Шебекино

Новости часа: 5 рабочих находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Краснознаменске

Пациентов поврежденной больницы в Донецке распределили в другие медучреждения

Число пострадавших при обрушении строительных лесов в Краснознаменске увеличилось до 16

Новости часа: ВСУ возобновили обстрел центра Донецка

Авария произошла на Симферопольском шоссе в районе Щербинки

"Рейд 112": сотрудники столичного кафе сообщили в полицию о драке между посетителями

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть машин столкнулись на Братеевском мосту. Движение на этом участке затруднено, заявил Дептранс.

Продажи туров в Египет из-за проблем с рейсами iFly не остановились, отказов нет. Такую информацию предоставили туроператоры.

Около 100 тысяч российских IT-специалистов находятся за рубежом, но 80% из них работают на РФ. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

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