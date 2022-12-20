Новости часа: шесть машин столкнулись на Братеевском мосту в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть машин столкнулись на Братеевском мосту. Движение на этом участке затруднено, заявил Дептранс.

Продажи туров в Египет из-за проблем с рейсами iFly не остановились, отказов нет. Такую информацию предоставили туроператоры.

Около 100 тысяч российских IT-специалистов находятся за рубежом, но 80% из них работают на РФ. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.