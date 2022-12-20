Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах со стороны Украины

ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. В Сети опубликовали видео, на котором, предположительно, видны последствия обстрела в Шебекине.

По данным властей, пострадал мужчина – он госпитализирован с переломами костей предплечья. Отмечается, что есть попадания снарядов в складские помещения в промзоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.