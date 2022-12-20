Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:15

Происшествия

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах со стороны Украины

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах со стороны Украины

Новости часа: москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год

Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Шебекино

Новости часа: 5 рабочих находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Краснознаменске

Пациентов поврежденной больницы в Донецке распределили в другие медучреждения

Число пострадавших при обрушении строительных лесов в Краснознаменске увеличилось до 16

Новости часа: ВСУ возобновили обстрел центра Донецка

Авария произошла на Симферопольском шоссе в районе Щербинки

"Рейд 112": сотрудники столичного кафе сообщили в полицию о драке между посетителями

"Московский патруль": задержан разбивший стекло на станции метро "Александровский сад"

ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. В Сети опубликовали видео, на котором, предположительно, видны последствия обстрела в Шебекине.

По данным властей, пострадал мужчина – он госпитализирован с переломами костей предплечья. Отмечается, что есть попадания снарядов в складские помещения в промзоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика