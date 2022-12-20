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Новости часа: 5 рабочих находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Краснознаменске

Новости часа: 5 рабочих находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Краснознаменске

Пациентов поврежденной больницы в Донецке распределили в другие медучреждения

Число пострадавших при обрушении строительных лесов в Краснознаменске увеличилось до 16

Новости часа: ВСУ возобновили обстрел центра Донецка

Авария произошла на Симферопольском шоссе в районе Щербинки

"Рейд 112": сотрудники столичного кафе сообщили в полицию о драке между посетителями

"Московский патруль": задержан разбивший стекло на станции метро "Александровский сад"

"Московский патруль": в Подмосковье задержали вероятного налетчика на салоны сотовой связи

"Московский патруль": экс-прокурора Раменского могут приговорить к 20 годам колонии

"Московский патруль": сотрудников колл-центра подозревают в крупном мошенничестве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятеро рабочих находятся в тяжелом состоянии после обрушения строительных лесов в Краснознаменске. Об этом заявили в ТАСС.

Елочные базары открыли в столице 20 декабря. Они будут работать до 31 декабря, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В Москве с начала 2022 года ввели в эксплуатацию шесть миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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