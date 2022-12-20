Новости часа: 5 рабочих находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Краснознаменске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятеро рабочих находятся в тяжелом состоянии после обрушения строительных лесов в Краснознаменске. Об этом заявили в ТАСС.

Елочные базары открыли в столице 20 декабря. Они будут работать до 31 декабря, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В Москве с начала 2022 года ввели в эксплуатацию шесть миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.