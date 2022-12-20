Число пострадавших при обрушении строительных лесов в Краснознаменске увеличилось до 16

16 человек пострадали при обрушении строительных лесов в Краснознаменске. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на экстренные службы.

Как заявляли в Минздраве Московской области, один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии, пятеро – в тяжелом. Еще 10 человек не стали отправлять в больницы, они будут лечиться амбулаторно.

Леса упали в городе Краснознаменске накануне. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.