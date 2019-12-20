Александр Бастрыкин рассказал о расследовании стрельбы на Лубянке

Глава Следственного комитета заявил о тщательном расследовании инцидента на Лубянке.

Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ и пообещал, что будут приняты исчерпывающие меры для установления причин и обстоятельств произошедшего. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

19 декабря на Большой Лубянке около дома 12 мужчина открыл стрельбу, он нейтрализован. В ФСБ сообщили, что злоумышленник действовал в одиночку.

В результате стрельбы погиб один сотрудник ведомства, пострадали пять человек. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.