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20 декабря 2019, 15:00

Происшествия

Александр Бастрыкин рассказал о расследовании стрельбы на Лубянке

Александр Бастрыкин рассказал о расследовании стрельбы на Лубянке

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Глава Следственного комитета заявил о тщательном расследовании инцидента на Лубянке.

Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ и пообещал, что будут приняты исчерпывающие меры для установления причин и обстоятельств произошедшего. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

19 декабря на Большой Лубянке около дома 12 мужчина открыл стрельбу, он нейтрализован. В ФСБ сообщили, что злоумышленник действовал в одиночку.

В результате стрельбы погиб один сотрудник ведомства, пострадали пять человек. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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