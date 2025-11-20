Новости регионов: в Подмосковье задержан мужчина по обвинению в изнасиловании и убийстве

В Подмосковье задержали мужчину по обвинению в изнасиловании и убийстве нескольких девушек. По данным следователей, 46-летний житель Богородского округа находил жертв на сайтах по подбору нянь для детей. После чего заманивал их себе в дом.

Также новый терминал аэропорта Мурманска принял первый рейс из Москвы. Пассажиров встретили песнями, подарками и северным сиянием на фасаде здания.

Кроме того, на Камчатке северные олени заблокировали движение. У животных стартовал сезон миграции и часть их пути до горных хребтов проходит прямо через автомобильную дорогу.

