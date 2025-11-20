20 ноября, 21:00Происшествия
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября
Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на Волочаевской улице в районе остановки "Трамвайно-ремонтный завод" . Из-за аварии движение трамваев было затруднено. С задержками шли трамваи маршрутов № 4, 32 и 43.
Кроме того, новый спортивный комплекс заработал в районе Зябликово. Его возвели по просьбе самих жителей. Теперь они могут ходить на занятия по плаванию, акваэробике, художественной гимнастике рядом с домом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.