20 ноября, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

Москвичи проведут несколько дней в автобусе, застрявшем из-за наводнения во Вьетнаме

Две девушки пострадали при попытке разнять двух собак в Подмосковье

Новости мира: 240 человек приняли участие в турнире по лени в Китае

Застрявшие во Вьетнаме москвичи рассказали о проблемах с эвакуацией из зоны наводнения

Более 40 человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

Москвичей, застрявших в автобусе из-за наводнения во Вьетнаме, эвакуировали с моста

Жители Пирогова потребовали привлечь к ответственности хозяйку напавшего на собаку терьера

Московские туристы застряли посреди наводнения во Вьетнаме

Три массовые аварии произошли на 63-м км внешней стороны МКАД

Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на Волочаевской улице в районе остановки "Трамвайно-ремонтный завод" . Из-за аварии движение трамваев было затруднено. С задержками шли трамваи маршрутов № 4, 32 и 43.

Кроме того, новый спортивный комплекс заработал в районе Зябликово. Его возвели по просьбе самих жителей. Теперь они могут ходить на занятия по плаванию, акваэробике, художественной гимнастике рядом с домом.
собакой на улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

