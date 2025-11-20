Москвичи проведут несколько дней в автобусе, застрявшем из-за наводнения во Вьетнаме

Группа московских туристов застряла во Вьетнаме. Им придется находиться там еще несколько дней, пока будут ремонтировать мост. У пассажиров садятся телефоны, практически нет связи и еды.

Ранее стало известно, что по пути с экскурсии их застало наводнение, и автобус оказался заблокирован на мосту. Транспорт смог выбраться из опасного места, но дальше ехать пока не может.

