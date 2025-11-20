Москвичей, застрявших в автобусе из-за наводнения во Вьетнаме, эвакуировали с моста

Московские туристы, которые застряли в автобусе из-за наводнения во вьетнамской деревне, находятся в безопасности. Их эвакуировали с моста и перевезли в ближайший населенный пункт. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Дананге.

19 человек, среди которых москвичи, оказались в эпицентре наводнения по пути с экскурсии. Они купили ее сами у местного оператора. Более суток люди провели в автобусе с неработающим туалетом и подходящими к концу запасами еды и питьевой воды.

Несколько автобусов, припаркованных впереди, накрыли селевые потоки. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время стихия только усилится, возможен ураган. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.