20 ноября, 12:15

Происшествия

Москвичей, застрявших в автобусе из-за наводнения во Вьетнаме, эвакуировали с моста

Жители Пирогова потребовали привлечь к ответственности хозяйку напавшего на собаку терьера

Московские туристы застряли посреди наводнения во Вьетнаме

Три массовые аварии произошли на 63-м км внешней стороны МКАД

В Приморском крае произошли массовые ДТП

Футболист Кокорин чуть не сбил пешеходов на улице Куусинена в Москве

Новости регионов: движение поездов остановилось в Свердловской области из-за пожара

Автобус с российскими туристами заблокирован на мосту во Вьетнаме уже сутки

Зацеперы забрались на крышу электрички на станции Варшавская

Московские туристы, которые застряли в автобусе из-за наводнения во вьетнамской деревне, находятся в безопасности. Их эвакуировали с моста и перевезли в ближайший населенный пункт. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Дананге.

19 человек, среди которых москвичи, оказались в эпицентре наводнения по пути с экскурсии. Они купили ее сами у местного оператора. Более суток люди провели в автобусе с неработающим туалетом и подходящими к концу запасами еды и питьевой воды.

Несколько автобусов, припаркованных впереди, накрыли селевые потоки. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время стихия только усилится, возможен ураган. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодаза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

закрыть

