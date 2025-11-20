Форма поиска по сайту

20 ноября, 10:00

Происшествия

Новости регионов: движение поездов остановилось в Свердловской области из-за пожара

Автобус с российскими туристами заблокирован на мосту во Вьетнаме уже сутки

Зацеперы забрались на крышу электрички на станции Варшавская

Автобус с российскими туристами заблокирован на мосту во Вьетнаме уже сутки

Зацеперы забрались на крышу электрички на станции Варшавская

Новости мира: паром сел на мель у западного побережья Южной Кореи

Правоохранители раскрыли мошенничество псевдомасонского ордена в Санкт-Петербурге

Застройщик "Снежкома" начал переговоры с владельцами поврежденных машин

Новости мира: российские туристы застряли на мосту во Вьетнаме из-за наводнения

Массовое ДТП с девятью машинами произошло на МКАД

Группа российских туристов застряла посреди бушующей реки во Вьетнаме

Движение на железной дороге в Свердловской области остановили из-за пожара. На перегоне Шамары – Кордон задержали 10 поездов. У грузового состава из Перми загорелись два вагона-цистерны в хвостовой части. К месту происшествия направили два пожарных поезда.

В Забайкалье пограничники задержали контрабандиста с крупной партией золота. Водитель пытался перевезти через границу с Китаем 13 золотых слитков, общий вес которых превышал 7 килограммов. Его поймали прямо на пункте пропуска "Забайкальск". Суд оштрафовал мужчину на 850 тысяч рублей, а изъятое золото, стоимость которого оценивается в 54 миллиона рублей, передали государству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

