Новости регионов: движение поездов остановилось в Свердловской области из-за пожара

Движение на железной дороге в Свердловской области остановили из-за пожара. На перегоне Шамары – Кордон задержали 10 поездов. У грузового состава из Перми загорелись два вагона-цистерны в хвостовой части. К месту происшествия направили два пожарных поезда.

В Забайкалье пограничники задержали контрабандиста с крупной партией золота. Водитель пытался перевезти через границу с Китаем 13 золотых слитков, общий вес которых превышал 7 килограммов. Его поймали прямо на пункте пропуска "Забайкальск". Суд оштрафовал мужчину на 850 тысяч рублей, а изъятое золото, стоимость которого оценивается в 54 миллиона рублей, передали государству.

