Новости регионов: движение поездов остановилось в Свердловской области из-за пожара

В Свердловской области на перегоне Шамары — Кордон из-за пожара в грузовом составе остановлено движение поездов. Загорелись два вагона-цистерны в хвосте поезда, следовавшего из Перми. К ликвидации возгорания привлечены два пожарных поезда, движение перенаправлено по измененному маршруту.

В Амурской области завершилось создание крупнейшего на Дальнем Востоке промышленного арт-объекта. Команда художников "Раскрасим все" из Санкт-Петербурга превратила три резервуара с пожарной и технической водой в гигантские изображения батискафов с обитателями реки Амур.

