Автобус с российскими туристами заблокирован на мосту во Вьетнаме уже сутки

Автобус с российскими туристами уже сутки заблокирован на мосту во Вьетнаме из-за сильного наводнения. ЧП случилось, когда путешественники следовали по маршруту из Дананга в Нячанг.

По словам россиян, у них заканчиваются запасы продуктов и питьевой воды, а поблизости нет спасателей или военных. Туристам удалось связаться с российским консульством, однако там ответили, что пока утешительных новостей нет.

