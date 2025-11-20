20 ноября, 07:15Происшествия
Новости мира: российские туристы застряли на мосту во Вьетнаме из-за наводнения
Около 20 российских туристов оказались в ловушке на мосту во Вьетнаме из-за сильного наводнения, которое продолжается с 18 ноября. По их словам, поблизости нет спасателей или военных, а запасы еды и воды заканчиваются.
На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле произошел мощный взрыв, вызвавший масштабный пожар. Все рабочие были эвакуированы, а на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
