20 ноября, 07:15

Происшествия

Новости мира: российские туристы застряли на мосту во Вьетнаме из-за наводнения

Новости мира: российские туристы застряли на мосту во Вьетнаме из-за наводнения

Массовое ДТП с девятью машинами произошло на МКАД

Группа российских туристов застряла посреди бушующей реки во Вьетнаме

Новости регионов: на перегоне около поселка Шаля загорелись вагоны с газовым конденсатом

"Московский патруль": полиция обнаружила магазин, в котором продавали контрафактную водку

"Московский патруль": полицейские зафиксировали несколько курьезных краж

"Московский патруль": полицейские задержали дачника, выращивающего коноплю

"Московский патруль": пенсионерка избила девушку из-за отказа уступить ей место в метро

Двух человек спасли во время пожара в элитном ЖК в Москве

Авария с участием пешехода произошла на юго-востоке Москвы

Около 20 российских туристов оказались в ловушке на мосту во Вьетнаме из-за сильного наводнения, которое продолжается с 18 ноября. По их словам, поблизости нет спасателей или военных, а запасы еды и воды заканчиваются.

На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле произошел мощный взрыв, вызвавший масштабный пожар. Все рабочие были эвакуированы, а на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

