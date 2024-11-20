Новости регионов: диверсанта из Германии задержали в Калининградской области

В Калининградской области задержали диверсанта из Германии. Мужчина пытался въехать на территорию региона из Польши. По данным ФСБ, он собирался организовать диверсию на объектах энергетики. В машине у него нашли 0,5 литра жидкой взрывчатки. 57-летний Николай Гайдук приехал в Россию из Гамбурга не первый раз. Следователи считают, что он причастен к мартовскому взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Суд арестовал мужчину на два месяца. Спецслужбы ищут его сообщников.

Тем временем "КамАЗ" ушел под воду на реке Куанда на границе Бурятии и Забайкалья. Большегруз пытались перегнать по льду. По словам местных жителей, это единственный вариант переправиться с одного берега на другой. Однако почти у финиша огромная машина застряла и начала тонуть. Водитель оказался заблокирован в кабине. Товарищи бросились на помощь, но спасти его не удалось. Мужчине было 35 лет.

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