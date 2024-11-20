Новости регионов: массовые ДТП произошли из-за гололедицы в Тольятти

Массовые ДТП произошли из-за гололедицы в Тольятти. Один из опасных участков на трассе М-7 называют "Долина смерти". Там машины таранили столбы и переворачивались на крышу. В одну из аварий попал также троллейбус. В него въехал попутный автомобиль. Гололедица затруднила движение по самому городу.

Сразу несколько массовых аварий случились в Приморье. Только в ДТП на объездной трассе Владивостока и на вантовом мосту с острова Русского пострадали порядка 20 автомобилей. Причиной тоже стала гололедица. В свою очередь, прокуратура начала проверку, как компания, отвечающая за содержание дороги, выполняет свои обязанности.

Новые сообщения об отравлении детей приходят из Красноярского края. Новые случаи отмечаются в Канске. До этого сообщалось, что 23 ученика школы обратились в больницы с признаками кишечной инфекции. Двоих из них госпитализировали. Накануне все дети питались в школьной столовой, сообщили в Следственном комитете.

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