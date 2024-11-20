Новости регионов: 23 ребенка отравились в красноярской школе № 76

В красноярской школе № 76 произошло массовое отравление. 23 ученика обратились в больницы с признаками кишечной инфекции, сообщили в Следственном комитете. Двоих из них госпитализировали, остальные находятся на лечении дома. 19 ноября все дети питались в школьной столовой. По предварительной версии, у них – ротавирус.

Тем временем в Севастополе произошел крупный пожар. Пять этажей выгорели за несколько минут. Из одной квартиры огонь перекинулся на соседний подъезд, загорелись балконы со второго по пятый этажи. Один из жителей погиб. Спасатели эвакуировали 23 человека. В настоящее время они находятся в пунктах временного размещения. Огонь удалось потушить.

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