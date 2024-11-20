Предполагаемые исполнители покушения на капитана ВМФ РФ задержаны в Севастополе

В Севастополе задержаны двое россиян, подозреваемых в подрыве машины капитана ВМФ России Валерия Транковского. По данным следствия, начальника штаба Крымской военно-морской базы пытались убить по заданию Службы безопасности Украины.

ФСБ опубликовало видеозапись подрыва машины, за рулем которой был капитан. Показан также схрон с элементами самодельного взрывного устройства, документами и телефонами задержанных. Оба уже во всем признались. Следователи устанавливают других соучастников теракта.

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