Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 00:00

Происшествия

Предполагаемые исполнители покушения на капитана ВМФ РФ задержаны в Севастополе

Предполагаемые исполнители покушения на капитана ВМФ РФ задержаны в Севастополе

"Московский патруль": задержаны подменившие смартфоны в салоне сотовой связи

"Московский патруль": в столичное отделение банка пришел мошенник с тремя паспортами

"Московский патруль": в Москве мужчины не услышали друг друга из-за наушников и подрались

"Московский патруль": мужчина на востоке Москвы угрожал продавцам ножом и устроил драку

"Московский патруль": преступники ворвались в дом предпринимателя и блогера Антона Фадеева

Огнеборцы ликвидировали пожар в городе Московский в ТиНАО

Пожар произошел в институте гражданской авиации в Ульяновске

Минобороны РФ сообщило о шести сбитых ракетах ATACMS в Брянской области

Машина загорелась во дворе жилого дома на улице Борисовские пруды

В Севастополе задержаны двое россиян, подозреваемых в подрыве машины капитана ВМФ России Валерия Транковского. По данным следствия, начальника штаба Крымской военно-морской базы пытались убить по заданию Службы безопасности Украины.

ФСБ опубликовало видеозапись подрыва машины, за рулем которой был капитан. Показан также схрон с элементами самодельного взрывного устройства, документами и телефонами задержанных. Оба уже во всем признались. Следователи устанавливают других соучастников теракта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика