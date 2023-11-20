20 ноября, 22:00Происшествия
Новости часа: столичный Дептранс предупредил о мошенниках – лжесотрудниках метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичный Дептранс предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками метрополитена Москвы и склоняют подписать документы.
Более миллиона жителей столицы получили карту москвича в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин.
Суд приостановил на 90 суток работу чайханы на востоке Москвы за нарушения санитарных норм.