Новости часа: столичный Дептранс предупредил о мошенниках – лжесотрудниках метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичный Дептранс предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками метрополитена Москвы и склоняют подписать документы.

Более миллиона жителей столицы получили карту москвича в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Суд приостановил на 90 суток работу чайханы на востоке Москвы за нарушения санитарных норм.