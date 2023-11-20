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Новости

Новости

20 ноября, 22:00

Происшествия

Новости часа: столичный Дептранс предупредил о мошенниках – лжесотрудниках метро

Новости часа: столичный Дептранс предупредил о мошенниках – лжесотрудниках метро

Несколько автомобилей попали в ДТП на 52-м километре МКАД

"Безопасный город": подозреваемый в диверсии мужчина может попасть в тюрьму

Дебошира с рейса Москва – Новосибирск привлекли к административной ответственности

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Новости часа: центры "Мои документы" оказали уже почти 1 миллион популярных услуг ЗАГСов

Соседи поделились подробностями спасения собаки на северо-западе Москвы

Укравший у соседей робота-пылесоса 20-летний мужчина предстанет перед судом

Забравшегося на березу кота спасли на востоке Москвы

Спасатели потушили пожар на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичный Дептранс предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками метрополитена Москвы и склоняют подписать документы.

Более миллиона жителей столицы получили карту москвича в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Суд приостановил на 90 суток работу чайханы на востоке Москвы за нарушения санитарных норм.

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