Семь человек эвакуировали из горящего здания в районе Ленинградского вокзала

Из горящего здания на Комсомольской площади эвакуировали семь человек. Для этого там установили подъемный механизм, чтобы пожарные могли попасть внутрь.

Согласно последним данным, внутри остаются два человека. В здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Площадь пожара сейчас достигает 2 тысяч квадратных метров.

В ликвидации возгорания задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц техники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

