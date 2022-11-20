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Семь человек эвакуировали из горящего здания в районе Ленинградского вокзала

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Из горящего здания на Комсомольской площади эвакуировали семь человек. Для этого там установили подъемный механизм, чтобы пожарные могли попасть внутрь.

Согласно последним данным, внутри остаются два человека. В здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Площадь пожара сейчас достигает 2 тысяч квадратных метров.

В ликвидации возгорания задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц техники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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