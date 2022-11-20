Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Происшествия

Москвичам рассказали о последних актуальных новостях

Москвичам рассказали о последних актуальных новостях

Новости часа: эпицентр взрыва в доме на Сахалине находился на первом этаже

Новости часа: на Сахалине стартовало оформление выплат для пострадавших из-за взрыва газа

Появились новые кадры взрыва в пятиэтажке на Сахалине

Хоккеист избил судью в ходе матча на северо-западе Москвы

Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об аварии на газопроводе в Ленобласти

Появились кадры обрушения жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине

Новости часа: президент Кубы прибыл в Москву

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В Ленобласти возобновили подключение к газоснабжению после пожара

Москвичам рассказали о последних актуальных новостях.

Так, Вооруженные силы Украины обстреляли город Кременная в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Сообщается, что погиб один человек.

В Японии уйдет в отставку еще один министр в связи с многочленными скандалами, в которые оказался вовлечен глава ведомства.

Эпицентр взрыва в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, по предварительным данным, находился на первом этаже, рассказали в экстренных службах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионыза рубежомвидеоАлина Гилева
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