Москвичам рассказали о последних актуальных новостях.

Так, Вооруженные силы Украины обстреляли город Кременная в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Сообщается, что погиб один человек.

В Японии уйдет в отставку еще один министр в связи с многочленными скандалами, в которые оказался вовлечен глава ведомства.

Эпицентр взрыва в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, по предварительным данным, находился на первом этаже, рассказали в экстренных службах.

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