Появились новые кадры взрыва в пятиэтажке на Сахалине. На видео попало обрушение первого подъезда. Как стало известно, его решили срочно демонтировать, чтобы не допустить дальнейшего обвала здания.

ЧП случилось в поселке Тымовское в субботу, 19 ноября. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон, такие запрещено ставить в помещениях.

Погибли девять человек, в том числе четыре ребенка. Родственникам погибших выплатят по миллиону рублей. В правительстве Сахалинской области заявили, что первые средства уже начали поступать людям, также началось восстановление документов.

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