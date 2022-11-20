Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об аварии на газопроводе в Ленобласти

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об аварии на газопроводе в Ленинградской области.

Крупный пожар вчера вечером, по данным МЧС, был вызван разгерметизацией газопровода. На данный момент газоснабжение во всех котельных Всеволожского района восстановлено. Авария на газопроводе в Ленобласти не повлияла на энергоснабжение населения, сообщили в местной энергокомпании.

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