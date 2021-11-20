Врач Марины Хлебниковой рассказал о ее состоянии

Врач певицы Марины Хлебниковой, которая получила серьезные ожоги и отравление во время пожара, сообщил, что ей нужны доноры крови.

По его словам, медикам удалось справиться с острой фазой травматического шока. В настоящее время состояние певицы, у которой от огня пострадали дыхательные пути, стабилизировалось. Артистка борется за жизнь.

Накануне в доме № 14 по Ратной улице произошло возгорание – огонь охватил 10 квадратных метров. В результате случившегося один человек был передан медикам: пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.