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Новости

20 ноября 2019, 14:15

Общество

Мать, оставившая восемь детей, попросила соцслужбу временно их забрать

Мать, оставившая восемь детей, попросила соцслужбу временно их забрать

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Мать, которая бросила на несколько дней восемь детей, попросила временно их забрать. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена Анны Кузнецовой.

Женщина написала заявление, в котором просит поместить детей в приют, пока жизненная ситуация семьи не улучшится.

Полицию в квартиру на юго-западе Москвы накануне вызвала участковый врач. Она пришла осмотреть малышей и выяснила, что дети сильно простужены, а из взрослых дома только нетрезвая бабушка.

По данным пресс-службы Кузнецовой, против матери возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Семья с 2018 года состоит на учете социальных служб. При этом сообщается, что дети ходят в сад и школу, а соседи отзываются о бабушке и матери хорошо. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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