Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 22:30

Происшествия

Подросток угнал автомобиль в Ленобласти

Подросток угнал автомобиль в Ленобласти

"Московский патруль": мужчина ударил подростка в живот в столице

"Московский патруль": мужчину в столице оштрафовали за преследование студентки

"Московский патруль": кибермошенники похитили у жителя столицы 450 млн руб

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 октября

Новости регионов: зимний скоростной режим введут на федеральных трассах с 27 октября

Волонтеры и полиция обошли 30 км в поисках пропавшего подростка-зацепера в Подмосковье

Искусствовед Лихачева заявила, что Лувр ограбили из-за недофинансирования музея

Новости мира: в армянском городе Гюмри задержали мэра и его сторонников

Дирекция Лувра приняла решение не открывать музей 20 октября

В Ленинградской области 14-летний подросток угнал автомобиль. В полицию с заявлением о пропаже обратился владелец машины.

Спустя время автоинспекторы заметили угнанное транспортное средство на трассе, однако водитель отказался останавливать авто. Из-за этого правоохранителям пришлось стрелять по колесам.

После остановки автомобиля из салона вышли пятеро несовершеннолетних. Машину вернули владельцу, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика