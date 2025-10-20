Подросток угнал автомобиль в Ленобласти

В Ленинградской области 14-летний подросток угнал автомобиль. В полицию с заявлением о пропаже обратился владелец машины.

Спустя время автоинспекторы заметили угнанное транспортное средство на трассе, однако водитель отказался останавливать авто. Из-за этого правоохранителям пришлось стрелять по колесам.

После остановки автомобиля из салона вышли пятеро несовершеннолетних. Машину вернули владельцу, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.