Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 20:50

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 октября

Новости регионов: зимний скоростной режим введут на федеральных трассах с 27 октября

Волонтеры и полиция обошли 30 км в поисках пропавшего подростка-зацепера в Подмосковье

Искусствовед Лихачева заявила, что Лувр ограбили из-за недофинансирования музея

Новости мира: в армянском городе Гюмри задержали мэра и его сторонников

Дирекция Лувра приняла решение не открывать музей 20 октября

Психолог объяснил возможный мотив ограбления Лувра

Москвич стал фигурантом уголовного дела после того, как поднял пакет с деньгами

В СК рассказали о расследовании исчезновения подростка-зацепера в Подмосковье

Заведующую цеха компании "Восток" задержали после отравления 89 человек в Улан-Удэ

Поиски пропавшего в Подмосковье подростка официально остановлены. Мальчика искали неделю. Волонтеры и полиция обошли 30 километров, но обнаружили только его вещи – они были разбросаны возле железной дороги.

Вторник, 21 октября, станет самым холодным днем в Москве на этой неделе. По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут 7 градусов.

В Москве началась проходка тоннеля южного участка Троицкой линии метро. Специалистам предстоит построить 6 новых станций, благодаря которым у миллионов москвичей появятся новые удобные маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияобществопогодатранспортметрогородвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика