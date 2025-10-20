Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 октября

Поиски пропавшего в Подмосковье подростка официально остановлены. Мальчика искали неделю. Волонтеры и полиция обошли 30 километров, но обнаружили только его вещи – они были разбросаны возле железной дороги.



Вторник, 21 октября, станет самым холодным днем в Москве на этой неделе. По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут 7 градусов.

В Москве началась проходка тоннеля южного участка Троицкой линии метро. Специалистам предстоит построить 6 новых станций, благодаря которым у миллионов москвичей появятся новые удобные маршруты.

