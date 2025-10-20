Форма поиска по сайту

20 октября, 22:30

Происшествия

Дирекция Лувра приняла решение не открывать музей 20 октября

Дирекция Лувра приняла решение не открывать музей 20 октября

Дирекция Лувра приняла решение не открывать музей 20 октября. Однако ранее сообщалось, что часть экспозиции станет доступна. Один из ведущих мировых музеев еще не отошел от ограбления.

В настоящий момент неизвестно, куда убежали грабители. Историки искусства опасаются, что от похищенных украшений ничего не останется – драгоценные камни извлекут, а металлы отправят на лом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоРустам ШафиуллинЕкатерина Ефимцева

