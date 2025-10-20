20 октября, 22:30Происшествия
Дирекция Лувра приняла решение не открывать музей 20 октября
Дирекция Лувра приняла решение не открывать музей 20 октября. Однако ранее сообщалось, что часть экспозиции станет доступна. Один из ведущих мировых музеев еще не отошел от ограбления.
В настоящий момент неизвестно, куда убежали грабители. Историки искусства опасаются, что от похищенных украшений ничего не останется – драгоценные камни извлекут, а металлы отправят на лом.
