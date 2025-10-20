Форма поиска по сайту

Новости

20 октября, 14:30

Происшествия

Психолог объяснил возможный мотив ограбления Лувра

Клинический психолог Антон Коровин рассказал, что преступники, совершившие ограбление Лувра, прекрасно знали и понимали, куда они идут.

Эксперт отметил, что злоумышленники провели "очень качественную подготовку", поскольку это охраняемое место. Однако о дальнейших последствиях они могли не задумываться, так как люди под "таким адреналиновым эффектом" не думают о том, что делают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

