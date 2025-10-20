В СК рассказали о расследовании исчезновения подростка-зацепера в Подмосковье

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий рассказала о продолжении расследования уголовного дела по факту исчезновения подростка. Допрошены его родители, а также из органов МВД получена информация о том, что мальчик состоит в группе зацеперов и мог уехать на встречу к ним. Родители также подтвердили данную информацию.

Следователями и волонтерами проведены осмотры участков местности вдоль железнодорожных путей, на которых обнаружены кроссовки, куртка и телефон подростка. Родители опознали вещи сына. Продолжаются поисковые мероприятия, а также расследование уголовного дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.