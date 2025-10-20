Заведующую цеха компании "Восток" задержали после отравления 89 человек в Улан-Удэ

В Улан-Удэ, где отравились 89 человек, задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток". Продукты этой организации продавали в сети магазинов "Николаевский".

В итоге количество пострадавших за сутки увеличилось до 89 человек, 49 из которых – дети. Один человек находится в реанимации, некоторым поставлен диагноз сальмонеллез.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.