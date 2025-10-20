Форма поиска по сайту

20 октября, 11:30

Происшествия

В Москве задержали посредника мошенников, которые обманули дочь музыканта Турецкого

Посредника мошенников, которые обманули дочь музыканта Михаила Турецкого, задержали в Москве. Девушка отдала 2,5 миллиона рублей после того, как ее одолели звонками якобы из государственных служб с угрозами завести уголовное дело.

Полицейские смогли выйти на след посредника. Он забрал наличные у сотрудника таксопарка и передал их неизвестному мужчине на Магаданской улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

