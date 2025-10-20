Лувр частично откроется для посетителей 20 октября после ограбления

Музей Лувр должен был частично открыться для посетителей 20 октября после ограбления, сообщили французские СМИ. При этом уточнялось, что большая часть экспозиций будет недоступна.

Однако позже сотрудник службы безопасности музея сообщил журналистам, что музей останется закрыт.

Похитители проникли в Лувр утром 19 октября. По данным СМИ, трое преступников в масках использовали грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, они проникли внутрь и похитили 9 предметов из коллекции драгоценностей императора Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.