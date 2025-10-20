Премьер Большого театра Лобухин подвернул ногу во время балета

Премьер Большого тетра Михаил Лобухин получил травму во время исполнения роли в балете "Иван Грозный". Он подвернул голеностоп во время прыжка и был вынужден прекратить выступление.

Постановку при этом не отменили. Был объявлен антракт, после которого на сцену вышел другой исполнитель – Егор Геращенко.

Насколько серьезной оказалась травма Лобухина, в настоящий момент неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

