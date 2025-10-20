Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 08:00

Происшествия

Премьер Большого театра Лобухин подвернул ногу во время балета

Премьер Большого театра Лобухин подвернул ногу во время балета

Новости регионов: сотрудники МЧС несколько часов тушили крупный пожар в Новороссийске

Новости мира: Израиль вернулся к перемирию в секторе Газа

Женщина погибла, врезавшись на авто в стену здания АЗС в Кашире

В Сети появились первые кадры ограбления Лувра

Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму во время балета

Одно из похищенных из Лувра украшений нашли во Франции

Мужчина привел в действие страйкбольную гранату в вагоне столичного метро

Новости мира: в Париже ограбили Лувр

Новости мира: тропический циклон "Рамиль" обрушился на Филиппины

Премьер Большого тетра Михаил Лобухин получил травму во время исполнения роли в балете "Иван Грозный". Он подвернул голеностоп во время прыжка и был вынужден прекратить выступление.

Постановку при этом не отменили. Был объявлен антракт, после которого на сцену вышел другой исполнитель – Егор Геращенко.

Насколько серьезной оказалась травма Лобухина, в настоящий момент неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиякультуравидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика