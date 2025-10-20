Форма поиска по сайту

20 октября, 08:00

Происшествия

Новости регионов: сотрудники МЧС несколько часов тушили крупный пожар в Новороссийске

Новости мира: Израиль вернулся к перемирию в секторе Газа

Женщина погибла, врезавшись на авто в стену здания АЗС в Кашире

В Сети появились первые кадры ограбления Лувра

Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму во время балета

Одно из похищенных из Лувра украшений нашли во Франции

Мужчина привел в действие страйкбольную гранату в вагоне столичного метро

Новости мира: в Париже ограбили Лувр

Новости мира: тропический циклон "Рамиль" обрушился на Филиппины

ДТП произошло на Старошереметьевском шоссе

Сотрудники МЧС несколько часов тушили пожар, который произошел в Южном районе Новороссийска. Возгорание началось на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса "Барса". Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Для его ликвидации к месту ЧП направили 25 представителей личного состава и 9 пожарных машин.

После сильных ливней в Краснодаре произошел потоп. Вода заполнила Батуринскую улицу и достигла высоты капота машин. Ситуацию взяли под контроль местные власти – для ликвидации последствий случившегося подготовили 23 единицы водооткачивающих машин, 17 мотопомп и автомобили службы спасения.

В Барнауле несколько детей провалились под лед на пруду. Их удалось спасти благодаря оперативным действиям прохожих. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

