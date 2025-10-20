Новости регионов: сотрудники МЧС несколько часов тушили крупный пожар в Новороссийске

Сотрудники МЧС несколько часов тушили пожар, который произошел в Южном районе Новороссийска. Возгорание началось на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса "Барса". Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Для его ликвидации к месту ЧП направили 25 представителей личного состава и 9 пожарных машин.

После сильных ливней в Краснодаре произошел потоп. Вода заполнила Батуринскую улицу и достигла высоты капота машин. Ситуацию взяли под контроль местные власти – для ликвидации последствий случившегося подготовили 23 единицы водооткачивающих машин, 17 мотопомп и автомобили службы спасения.

В Барнауле несколько детей провалились под лед на пруду. Их удалось спасти благодаря оперативным действиям прохожих. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

