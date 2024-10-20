Новости мира: число жертв ударов ВВС Израиля по городу Бейт-Лахия в Газе выросло до 81

Число погибших в результате ударов ВВС Израиля по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа выросло до 81 человека. Большинство из них – женщины и дети. Об этом сообщают СМИ. В результате бомбардировки полностью уничтожен жилой квартал. Десятки людей получили ранения. Многие остаются под обломками разрушенных зданий.

Наводнение накрыло крупнейший франкоязычный город мира – столицу Конго. Из-за проливных дождей жизнь в 15-миллионной Киншасе практически парализована. Затоплены большинство районов, главные дороги перекрыты. Жители оказались запертыми в своих домах, даже в престижном районе Гомбе.

На Аравийском полуострове продолжаются погодные аномалии. Пустыню Саудовской Аравии накрыл сильный шторм с градом. Огромные территории оказались покрыты толстым слоем заледевшего снега, пейзаж в считанные минуты превратился в зимний. По пескам теперь текут реки под нависающими грозовыми тучами.

В Индонезии самолет потерпел крушение. Он должен был совершить посадку в аэропорту, но во время полета связь с судном была потеряна. Позднее стало известно, что самолет упал в рисовое поле неподалеку от взлетной полосы. На борту находилось четыре человека – два пилота, инженер и пассажир. Сообщается, что все погибли.

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