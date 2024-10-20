Новости мира: поддержка Киева может уменьшиться после победы Трампа

Поддержка Киева со стороны США может уменьшиться после победы Дональда Трампа. В связи с этим в НАТО предложили всем странам Альянса равномерно распределять денежные средства, чтобы поставлять вооружения на Украину.

Илон Маск пообещал разыгрывать по миллиону долларов каждый день до выборов президента США среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию. Об этом он заявил на предвыборном митинге. В документе предлагают поддержать поправки к Конституции, которые касаются свободы слова и права на ношение оружия. Эти пункты лежат в основе ценностей республиканцев. Миллиардер является сторонником Дональда Трампа. Первый чек уже получил один из гостей мероприятия.

Сразу два важных решения сегодня предстоит принять жителям Молдавии. Во-первых, кто будет президентом. Во-вторых, вступить ли страна в Евросоюз. За высший государственный пост борются 11 кандидатов. Среди них – Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый. Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33%. На референдуме по вопросу евроинтеграции условия такие же. При этом для каждого процесса количество проголосовавших будут считать отдельно. В России открыто два участка. Перед посольством в Москве выстроилась большая очередь.

На Кубе массовые протесты против отключения электричества. Сотни людей вышли на улицы. В знак недовольства жители стучат по кастрюлям и сковородам. Около 10 миллионов человек остаются без света третий день. Главной причиной блэкаута местные власти называют проблемы с инфраструктурой, растущий спрос на электроэнергию и нехватку топлива из-за санкций со стороны США. В ассоциации туроператоров России сообщили, что рейсы из Москвы на Кубу отправляются по расписанию.

Погода в Саудовской Аравии не перестает удивлять. На Аравийском полуострове, где летом до + 50 градусов и зимой не ниже 20, выпал снег. Пустыни покрылись ледяной коркой. Из-за большого количества осадков образовались реки.

В одном из аэропортов Новой Зеландии теперь запрещено обниматься больше трех минут. Предупреждающие знаки появились внутри здания. Новые ограничения, в администрации объяснили тем, что из-за долгих прощаний постоянно скапливаются заторы. Такое решение вызвало волну негодования. Многие пассажиры посчитали это бесчеловечным. Руководителю авиагавани даже пришлось объясниться по радио. Там он сослался на исследование, согласно которому 20-секундного объятия достаточно для выброса гормона любви.

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