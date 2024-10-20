Новости мира: число погибших от ударов ВВС Израиля по городу Бейт-Лахия выросло до 81

Число погибших в результате ударов ВВС Израиля по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа выросло до 81 человека. Большинство из них – это женщины и дети. В результате бомбардировки полностью уничтожен жилой квартал. Десятки людей получили ранения.

Наводнение накрыло крупнейший франкоязычный город мира – столицу Конго. Из-за проливных дождей в Киншасе оказались затоплены большинство районов, главные дороги перекрыты.

Международный аэропорт Гаваны провел ночь без света из-за масштабного отключения электричества, охватившего всю Кубу. При этом самолеты могли приземляться без проблем благодаря резервным генераторам. В авиакомпании "Россия" сообщили, что все рейсы на Кубу планируются по расписанию.

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