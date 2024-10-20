Новости мира: миллионы кубинцев продолжают оставаться без света

Миллионы кубинцев продолжают оставаться без света. Ситуация беспокоит жителей острова Свободы. У людей не работают холодильники, нет возможности приготовить еду. Для тех, кто живет за пределами столицы, это не стало неожиданностью, там и раньше электричество включали на несколько часов в сутки.

В Мексике изъяли более 8 тонн наркотиков. Операцию в водах Тихого океана провели силы ВМФ страны. Военные задержали пять скоростных катеров и транспортное судно наркокартеля, а также членов группировки.

Жесткая авария произошла в Австралии на чемпионате мира по мотогонкам. Там один из участников не справился с управлением и на скорости 200 километров в час зацепил соперника. Оба упали с мотоциклов и вылетели с трассы.

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