Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 16:30

Происшествия

СК РФ направил в суд ходатайство о заключении пасынка Стаса Намина под стражу

СК РФ направил в суд ходатайство о заключении пасынка Стаса Намина под стражу

Пострадавших туристов эвакуировали на вертолете в Мурманской области

СК просит суд арестовать пасынка Стаса Намина на 2 месяца

"Актуальный репортаж": суд изберет меру пресечения Роману Микояну 20 октября

Грузовая машина перевернулась на Симферопольском шоссе

Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс

Полицейские закрыли притон, который располагался в жилом доме в Истре

Мусорный бак упал с грузовика на дублере Киевского шоссе

Истринский городской суд изберет меру пресечения Роману Микояну 20 октября

Новости мира: спецборт МЧС РФ доставил 27 тонн гумпомощи для населения сектора Газа

Следствие направило в суд ходатайство о заключении пасынка Стаса Намина под стражу. Он обвиняется в убийстве собственной бабушки и сводного брата.

Погибших обнаружили утром 19 октября в подмосковной деревне Крюково. Подозреваемым стал пасынок Намина, который на допросе признал вину. Мотивом убийства он назвал давний семейный конфликт из-за продажи загородного дома и подробно рассказал, как совершил преступление.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлина ГилеваСтанислав КуликВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика