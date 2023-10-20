СК РФ направил в суд ходатайство о заключении пасынка Стаса Намина под стражу

Следствие направило в суд ходатайство о заключении пасынка Стаса Намина под стражу. Он обвиняется в убийстве собственной бабушки и сводного брата.

Погибших обнаружили утром 19 октября в подмосковной деревне Крюково. Подозреваемым стал пасынок Намина, который на допросе признал вину. Мотивом убийства он назвал давний семейный конфликт из-за продажи загородного дома и подробно рассказал, как совершил преступление.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.