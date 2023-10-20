"Актуальный репортаж": суд изберет меру пресечения Роману Микояну 20 октября

Истринский суд 20 октября решит, где будет дожидаться суда пасынок известного рок-музыканта Стаса Намина. Именно Романа Микояна считают виновником трагедии в семье музыканта. Он сам признался следователям, что убил бабушку и брата.

Возможно, ссора произошла из-за имущественного вопроса. Что не поделили родственники? И как переживает случившееся труппа театра?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.