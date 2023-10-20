Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс

Число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи c 7 октября. Об этом сообщает Al Jazeera. Отмечается, что в результате обстрелов не менее семи медучреждений в Газе выведены из строя и не могут оказывать помощь местному населению.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.