Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 13:30

В мире

Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс

Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс

Полицейские закрыли притон, который располагался в жилом доме в Истре

Мусорный бак упал с грузовика на дублере Киевского шоссе

Истринский городской суд изберет меру пресечения Роману Микояну 20 октября

Новости мира: спецборт МЧС РФ доставил 27 тонн гумпомощи для населения сектора Газа

Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя

Суд изберет меру пресечения Роману Микояну 20 октября

"Рейд 112": автомобиль такси врезался в трамвай на площади Серпуховской заставы

Взрыв газового баллона произошел в машине такси в Коломенском проезде

"Московский патруль": полиция задержала выращивавшего марихуану мужчину

Число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи c 7 октября. Об этом сообщает Al Jazeera. Отмечается, что в результате обстрелов не менее семи медучреждений в Газе выведены из строя и не могут оказывать помощь местному населению.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Читайте также
Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
происшествияза рубежомвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика