Истринский городской суд изберет меру пресечения Роману Микояну 20 октября

Истринский городской суд 20 октября изберет меру пресечения Роману Микояну. Его обвиняют в убийстве сына и бывшей тещи известного рок-музыканта Стаса Намина.

Погибших обнаружили утром 19 октября в подмосковной деревне Крюково. Подозреваемым стал пасынок Намина, который на допросе признал вину. Мотивом убийства он назвал давний семейный конфликт из-за продажи загородного дома и подробно рассказал, как совершил преступление.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.