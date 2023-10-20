20 октября, 07:15Происшествия
Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя
Пассажирский Boeing из Москвы не долетел до Томска. Уже в воздухе у него отказал двигатель. Пилоты приняли решение об экстренном приземлении. Ближайшей подходящей точкой на карте оказался аэропорт Новосибирска.
На борту лайнера авиакомпании S7 находились 165 пассажиров и несколько членов экипажа. В итоге посадка прошла штатно. Пострадавших нет.
К данному делу подключилась транспортная прокуратура. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.