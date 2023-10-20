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20 октября, 07:15

Происшествия

Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя

Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя

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Пассажирский Boeing из Москвы не долетел до Томска. Уже в воздухе у него отказал двигатель. Пилоты приняли решение об экстренном приземлении. Ближайшей подходящей точкой на карте оказался аэропорт Новосибирска.

На борту лайнера авиакомпании S7 находились 165 пассажиров и несколько членов экипажа. В итоге посадка прошла штатно. Пострадавших нет.

К данному делу подключилась транспортная прокуратура. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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