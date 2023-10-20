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20 октября, 07:15

Происшествия

Суд изберет меру пресечения Роману Микояну 20 октября

Суд изберет меру пресечения Роману Микояну 20 октября

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Истринский городской суд 20 октября изберет меру пресечения Роману Микояну. Его обвиняют в убийстве сына и бывшей тещи известного рок-музыканта Стаса Намина.

Погибших обнаружили накануне утром в подмосковной деревне Крюково. Подозреваемым стал пасынок Намина, который на допросе признал вину. Мотивом убийства он назвал давний семейный конфликт из-за продажи загородного дома и подробно рассказал, как совершил преступление.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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