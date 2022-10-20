20 октября, 22:45Происшествия
Появились новые подробности ДТП с Большовой
Бывший одноклассник погибшей в ДТП, которое якобы спровоцировала актриса Анна Большова, рассказал, что виновником трагедии может быть муж девушки, который намеренно оставил ее в состоянии алкогольного опьянения на неосвещенном участке дороги.
Информация о том, что Большова попала в смертельное ДТП в Калужской области, распространилась спустя неделю. По некоторым данным, актриса не заметила пешехода в темноте. Она вызвала полицию и скорую, однако пострадавшая скончалась на месте.
В настоящее время по факту ДТП полиция проводит проверку.
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