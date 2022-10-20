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Анна Большова попала в ДТП в Калужской области – СМИ

Анна Большова попала в ДТП в Калужской области – СМИ

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В Сети появилась информация об аварии с участием артистки Анны Большовой. Некоторые телеграм-каналы сообщили, что она за рулем Audi насмерть сбила женщину в Калужской области. В полиции подтвердили факт ДТП в деревне Грачевка, однако не ответили, кто является его участником.

По предварительным данным, Большова не заметила пешехода на неосвещенной дороге. Она была трезва и сама вызвала скорую, но помочь женщине не успели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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