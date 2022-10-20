Новости часа: на Крымском мосту начали демонтировать поврежденные пролеты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Крымском мосту приступили к демонтажу поврежденных пролетов Крымского моста. Об этом заявил Росавтодор.

Москва открыта к диалогу с США по деэскалации и контролю над вооружениями. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Передача Минэкономразвития функций Ростуризма не повлечет изменений в работе отрасли. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.