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Новости часа: на Крымском мосту начали демонтировать поврежденные пролеты

Новости часа: на Крымском мосту начали демонтировать поврежденные пролеты

На Крымском мосту начали демонтировать поврежденные пролеты

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Крымском мосту приступили к демонтажу поврежденных пролетов Крымского моста. Об этом заявил Росавтодор.

Москва открыта к диалогу с США по деэскалации и контролю над вооружениями. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Передача Минэкономразвития функций Ростуризма не повлечет изменений в работе отрасли. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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