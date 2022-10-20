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Дом в Ейске после ЧП планируют восстановить до мая 2023 года

Дом в Ейске после ЧП планируют восстановить до мая 2023 года

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Основное восстановление пострадавшего при ЧП дома в Ейске завершат в мае 2023 года. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В данный момент в пункте временного размещения находятся 11 человек. 34 семьи уже обеспечили всей необходимой гуманитарной помощью. В больницах в тяжелом состоянии остаются три человека, двое из них – дети.

Трагедия в Ейске случилась вечером 17 октября. Бомбардировщик упал на жилой дом. Как заявили в Минобороны, причиной стал пожар в одном из двигателей при взлете. Погибли 15 человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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